Waschen, Föhnen, Krallen schneiden im „GroomingGuru“ in Wr. Neustadt

Ob klein, ob groß, mit langen, kurzen oder drahtigen Haaren: In der Bahngasse 1 sind seit Montag alle Hunde willkommen. In ihrem Hundesalon „GroomingGuru“ bietet Katharina Macher verschiedene Services für die Vierbeiner an, u.a. Waschen, Föhnen, Schneiden, Ohren- und Pfotenpflege, Entfilzen, Trimmen und Krallenschneiden.

„Dabei geht es nicht nur darum, dass die Hunde gepflegt aussehen“, sagt Macher, die in Eggendorf wohnt, zur NÖN. Bei Rassen mit dichter Unterwolle etwa, so wie Neufundländer oder Australian Shepherd, führe mangelnde Pflege zu Haut-Irritationen und offenen Stellen.

Je nach Größe kann eine Behandlung auch mehrere Stunden dauern, wobei Frauchen bzw. Herrchen in dieser Zeit nicht beim Tier bleiben müssen. Eine Termin-Vereinbarung ist ratsam, im neu hergerichteten und Salon kann jeweils nur ein Hund versorgt werden. Infos und Termine: 0676/300 13 66, www.groomingguru.at.