Wr. Neustadt: Zurück in die Balance

Kurz vor dem ersten Corona-Lockdown schloss Barbara Lechner ihre Pilatespraxis in der Innenstadt: „Ich habe dann mehr im gesundheitswissenschaftlichen Bereich gearbeitet, aber mir fehlte die Praxis“, muss Lechner gestehen – und so kam es, dass sie ihre Gesundheitspraxis in der Lederergasse 5 eröffnete.

Hier geht es um ganzheitliche Heilmassagen und Ernährungsberatung auf Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). „Die TCM basiert auf einem 4.000 Jahre alten Wissen, in dem es darum geht, das Ungleichgewicht des Menschen zu behandeln“, erklärt sie. Lechner sucht die Disbalance im Körper und behandelt sie dementsprechend.

Die Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag, von 14 bis 19 Uhr, Dienstag und Mittwoch, von 9 bis 16 Uhr sowie Freitag, von 9 bis 13 Uhr.

