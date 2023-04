Naturparkstüberl auf der Hohen Wand hat wieder offen

Bei Freibier und Gulaschsuppe wurde am Freitag die Eröffnung des Naturparkstüberls gefeiert. Neben Vertretern der Gemeinde waren auch Stammgäste und Freunde mit dabei. Zur Eröffnung spendierte Dieta Lorenz von „Frieda Nr. 3“ dem Naturparkstüberl-Team T-Shirts.

Die Pächterin Andrea Steinschauer bleibt bei Altbewährtem und bietet weiterhin, wie bereits zuvor im Hubertushaus auch, eine saisonale und regionale Küche an. So kann man weiterhin das beliebte Hauspfandl (vorher Hubertuspfandl) genießen. Aber auch Neues wie die Hausknödel mit einer Füllung aus Grammeln, Eierspeis und Braunschweiger werden angeboten. „Wir sind aber noch am Ausprobieren. Wenn es schmeckt, bleibt es auf der Speisekarte“, so Steinschauer gegenüber der NÖN.

