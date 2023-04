Raiffeisenbank mit neuer Zentrale für die ganze Region

Mit 58.000 Kunden, 160 Mitarbeitern, 27 Filialen und einer Bilanzsumme von 1,4 Milliarden ist die im Vorjahr durch Fusion entstandene Raiffeisenbank Wiener Neustadt-Schneebergland die siebtgrößte Bank im Lande. Seit vergangener Woche hat sie zudem eine Zentrale, die das Attribut „Flagschiff“ zu Recht trägt.

Direktor Gerhard Gabriel, Direktor Manfred Dopler, Direktor Meletios Kujumtzoglu, Neukloster-Prior Pater Michael Weiss, Obmann Erich Hütthaler, Direktor Reinhold Soleder, Aufsichtsratsvorsitzende Marion Handler und Direktor Wolfgang Kuhnert bei der feierlichen Eröffnung der neuen Zentrale am Wiener Neustädter Zehnergürtel. Foto: Franz Baldauf

Das ehemalige Modehaus „Lord Carnaby“ wurde adaptiert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht – inklusive Drive-In-Automat, bei dem die Kunden für das Geld-Abheben nicht aus dem Auto aussteigen müssen. Apropos Auto: Für genügend Parkplätze ist am neuen Standort gesorgt – etwas, das Mitarbeiter und Kunden in der bisherigen Zentrale am Neustädter Hauptplatz gleichermaßen fehlte. Der Standort im Stadtzentrum bleibt für die Kunden erhalten.

Weikersdorfs ÖVP-Bürgermeister Manfred und Anna Rottensteiner mit Josef Laferl, ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde Hohe Wand. Foto: Franz Baldauf

Etwas mehr als ein Jahr wurde gebaut, „der persönliche Kontakt lässt sich auch in Zeiten der Digitalisierung nicht ersetzen“, meinte Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, bei der feierlichen Eröffnung. Für ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger ist die neue Zentrale „eine gelungene Symbolisierung des Mottos ,Stadt und Land miteinand‘. Für die Mitarbeiter ist der moderne Arbeitsplatz motivierend, für die Stadt ist der neue Standort vom Image her sehr positiv.“

Besuch vom Mitbewerb: Toni Urban und Manfred Hilmar von der Wiener Neustädter Sparkasse mit zwei Sumsi-Bienen. Foto: Franz Baldauf

