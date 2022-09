Viel Platz zum Spielen in Wöllersdorf-Steinabrückl

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Lachend umherwirbelnde Kinder mit geschminkten Gesichtern und angeregt plaudernde Eltern beim Kaffee belebten am Sonntag den sonst eher ruhigen Marchgraben-Spielplatz in Wöllersdorf. Das Familienfest zur Eröffnung des neuen Spielplatzes lockte zahlreiche Familien an. Highlight für die Kinder waren die Hüpfburg und der Besuch der Gemeinde-Maskottchen „Wölli“ und „Steini“.

Bis auf eine Kletterwand wurden alle Spielgeräte erneuert. Dafür wurden von der Gemeinde rund 45.000 Euro in die Hand genommen. Den Kindern gefällt der neue Spielplatz gut, Sophia teilte ihre Meinung der NÖN mit: „Am besten gefällt mir das große Trampolin Dings“, gemeint war damit der neue Balance-Balken. Valentina konnte sich nicht entscheiden: „Mir gefällt alles am besten!“

