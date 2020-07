An jedem Donnerstag ab 12 Uhr erhalten Maturantinnen und Maturanten ermäßigten Eintritt in die Aqua Nova (gratis Softdrink inkludiert). Gleichzeitig wartet ein umfangreiches Programm an verschiedenen Sport-, Geschicklichkeits- und Spaß-Events auf sie. Das Angebot reicht dabei von Soccer, Tischtennis und Beachvolleyball über Wettrutschen und Stand-Up-Paddel-Contest bis hin zum „Arschbomben-Contest“. Fachlich ausgebildete Sportstudenten unter der Leitung von Mag. Gernot Prammer werden die einzelnen Sportevents begleiten.

In einer eigenen „Splish-Splash-Area“ im Freibereich der Aqua Nova bleiben die Maturantinnen und Maturanten an der „Splish-Bar“ unter sich und können sich für die Sport- und Fun-Events des jeweiligen Tages anmelden. Abgerundet wird das Programm durch ein „Thursday Nightswimming“, bei dem die Besucherinnen und Besucher den Tag ab 18 Uhr zu coolem Summersound ausklingen lassen können.

„Uns ist natürlich klar, dass wir den Maturantinnen und Maturanten ihre Maturareise nicht ersetzen können – wir sind jedoch bemüht, ihnen ihren Sommer dennoch so angenehm und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten“, so Bürgermeister-Stellvertreter Stadtrat Michael Schnedlitz, „mit dem ‚Splish-Splash‘ wollen wir all jenen, die heuer maturiert haben, die Möglichkeit bieten, gemeinsam mit ihren ehemaligen Mitschülern und anderen Maturantinnen und Maturanten gleichermaßen actionreiche wie entspannte Tage in der Aqua Nova zu verbringen und die sommerlichen Temperaturen bei Spiel, Spaß und Sport in unserem neuen Freibereich zu genießen.“

Die Aktion startet am 16. Juli und läuft bis zum 20. August an jedem Donnerstag ab 12 Uhr.