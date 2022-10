Energiesparen: Wr. Neustadt aktiviert Weihnachtsbeleuchtung später

Man werde die Beleuchtung nicht gänzlich weglassen, sie jedoch zeitlich so begrenzen, "dass wir Energie sparen und dennoch die Stimmung in der Stadt aufrechterhalten können", teilten Bürgermeister LAbg. Klaus Schneeberger, LAbg. Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP) und Umweltstadtrat Norbert Horvath (SPÖ) am Donnerstag mit.

"Angesichts der explodierenden Energiekosten und im Sinne der Nachhaltigkeit" habe man bereits seit Juli die abendliche Anstrahlung von Sehenswürdigkeiten abgeschaltet, wurde in einer Aussendung festgehalten. Weitere Sparmaßnahmen beinhalten u.a. die Reduktion von Beleuchtung in Einrichtungen, die Umstellung auf LED-Lampen und die Absenkung der Temperatur in mehreren Gebäuden. Mit einer "Energie- und Strommillion" werden "Plus Card"-Haushalte mit geringem Einkommen sowie - über einen Stromkostenzuschuss - Vereine mit Sitz in der Statutarstadt unterstützt.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.