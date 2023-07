Großes Interesse an „Lehre mit Matura“ in Kirchschlag

Vor vier Jahren hatten der Obmann der Wirtschaftsplattform Josef Pürer und Mag. Dr. Barbara Lorenz vom bfi dieses Projekt, die „Lehre mit Matura in der Buckligen Welt“ initiiert. Inzwischen hat es sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt, das gerne in Anspruch genommen wird.

Mit Gerald Spitzer und Natalie Pürer haben jetzt die beiden ersten ihre Lehre nach diesem Modus mit dem Maturazeugnis in der Tasche abgeschlossen. Der dritte ist Andreas Handler, der die Meisterprüfung macht und in diesem Zuge das Maturazeugnis bekommt. Weitere 21 befinden sich in Ausbildung.

Die Informationsveranstaltung „Lehre mit Matura“ wurde nun von Josef Pürer genutzt, den erschienenen Vertretern der Gemeinde, den Unternehmern, Lehrern, Pädagogen, Eltern und Interessierten die Vorteile dieser Ausbildungsform sowie die möglichen Varianten näher zu bringen. Barbara Lorenz stellte die Modelle - neben dem Abendmodell jetzt neu auch das Tagesmodell - vor. Interviews mit Betrieben und den beiden Lehrlingen ergänzten das Informationsangebot.