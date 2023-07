Bodenversiegelung als „heißes Eisen“ im Bezirk Wiener Neustadt

Vor allem in der Bezirkshauptstadt sorgt das Thema Bodenversiegelung seit Jahren für hitzige Diskussionen. Denn die Stadt ist enorm angewachsen, zahlreiche Wohnbauten, vor allem von Genossenschaften, sind entstanden. Dabei stehen noch einige größere Projekte an: 126 Wohnungen werden derzeit am Flugfeld gebaut, die Porschesiedlung wächst weiter an, auch hinter dem „Mäci“ zwischen Werftgasse und Ackergasse sind viele Wohnungen geplant. Umstritten , aber noch in der Warteschleife sind die 500 Wohnungen, die auf dem ehemaligen Stadionareal entstehen sollen – das „Ein Viertel Grün“ soll aber immerhin viel Grünraum beinhalten, betonen die drei ausführenden Genossenschaften, insgesamt soll weniger Boden versiegelt sein als zuvor mit dem Stadion. Auch die geplante Ostumfahrung hat aufgrund der „Äcker-Versiegelung“ einige Gegner.

Die Stadtregierung hat das Thema Bodenversiegelung mittlerweile aufgegriffen und will entsiegeln: Im Zehnerviertel in der Schützengasse wurde ein Stück Straße entfernt, auch in der Altabachgasse sollen 38 Parkplätze „klimafit“ gemacht werden. „Dort, wo es möglich und sinnvoll ist, führen wir mit einem entsprechenden Maßnahmenpaket Entsiegelungen durch und nehmen dort, wo bestehendes Bauland- oder Verkehrsflächen-Widmungen nicht notwendig sind, Rückwidmungen in Grünland vor“, meinen dazu etwa ÖVP-Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl und SPÖ-Umweltstadtrat Norbert Horvath.

Auf „Entsiegelungs-Kurs“ ist man auch in Bad Erlach. Für ÖVP-Ortschefin Bärbel Stockinger hat die Entsiegelung Priorität: „Wir müssen mit der Volksschule noch abklären, welche Fläche sie brauchen und wo wir entsiegeln können. Außerdem wollen wir hinsichtlich dessen die Umgestaltung des Hofs der Neuen Mittelschule und des Parkplatzes beim Mühlweg in Angriff nehmen.“

Josef Fuchs, Obmann der Bezirksbauernkammer, legt die Probleme für die Landwirtschaft dar: „Die Bodenversiegelung stellt überall eine Herausforderung dar. Das Wasser muss weiter rinnen. Das führt zu Problemen bei der Kanalisation oder in der Nähe von Siedlungsgebieten.“ Angrenzende Grundstücke sind durch Überschwemmungen gefährdet. Auf lange Sicht ergibt sich noch eine weitere Schwierigkeit: Die Versiegelung von fruchtbaren Böden. „Wir sind bestrebt, die Bodenversiegelung aufzuhalten, denn wir verlieren Felder, die wir für die Versorgungssicherheit brauchen“, erklärt Fuchs.

Während die Reduzierung des Bodenverbrauchs nur mühsam vorangeht, wappnet man sich laut Fuchs bereits: „Es sind Auf- und Rückhaltebecken geplant. Es sollen Grasstreifen angelegt werden, die verhindern, dass Wasser in Siedlungsgebiete gelangt.“ Am Ende von steilen Hängen sollen Biodiversitätsflächen das Wasser aufnehmen. Erde wird aufgeschüttet. „Jeder Tropfen, den wir aufhalten, kommt dann in die Grundwasserversorgung“, betont Fuchs, „wir stehen erst am Anfang, aber wir versuchen, möglichst viel Wasser zu halten.“