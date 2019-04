Vor wenigen Tagen fand im Bezirk Wiener Neustadt ein Erste Hilfe Kurs der anderen Art statt: Insgesamt 17 Höhlenführer aus drei bekannten Höhlen im südlichen Niederösterreich (Hermannshöhle/Kirchberg am Wechsel, Allander Tropfsteinhöhle und Eisensteinhöhle/Bad Fischau) trafen sich in Bad Fischau bei der Eisensteinhöhle, um gemeinsam einen außergewöhnlichen Erste Hilfe Kurs zu erleben.

Rotkreuz-Lehrsanitäter Thomas Hackl, selbst Bergretter rund um die Hohe Wand, bereitete sechs spannende und lehrreiche Stunden für die Höhlenführer. Anfangs wurde noch ein bisschen Theorie im Lehrsaal durch besprochen und die ersten Handgriffe ausprobiert. Die zweite Hälfte des 6 stündigen Fortbildungskurses wurde dann im Freien bzw. direkt in die Höhle verlegt.

Nach ca. 10 min Abstieg in die Höhle wurden Lagerungstechniken und Wiederbelebung in den schmalen Gängen der Höhle geübt. Nach einem weiteren Ortswechsel in der Höhle wurden dann noch weitere Themen wie „Erste Hilfe bei starker Blutung“ oder Wundversorgung besprochen und gegenseitig Druckverbände angelegt.

Auch die Herausforderungen bei tatsächlichen Notfällen in Höhlen wurden intensiv diskutiert. Es war für alle Beteiligten ein interessanter Erfahrungsaustausch, um auch in besonderen Situationen in Höhlen die richtigen Erste Hilfe Maßnahmen zu setzen.