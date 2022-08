B45-Unterführung Wiener Neustadt: L 148 für Verkehr frei

Werbung

Die Errichtung der ÖBB-Unterführung an der B54 in Wiener Neustadt ist eines der wesentlichsten Verkehrsprojekte für die gesamte Südregion der nächsten Jahre, das bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein soll.

Für die Niveaufreimachung der Eisenbahnkreuzung sind mehrere Vorleistungen erforderlich. Unter anderem auch die Auflassung der Eisenbahnkreuzung mit der Landesstraße L 148. Daher wurde eine Verlegung der L 148 auf die Landesstraße B 54 rund 500 m südlich der zukünftigen Bahnunterführung erforderlich, die am 9. August für den Verkehr freigegeben wurde.

„Die B54-Unterführung ist ein verkehrspolitischer Meilenstein für die gesamte Region. Damit hat für tausende Verkehrsteilnehmer, vor allem aber auch für die Einsatzfahrzeuge und alle Wirtschaftstreibenden das tägliche Warten vor dem Schranken schon bald ein Ende. Zu guter Letzt hat das Projekt auch noch eine umweltpolitische Komponente: Einerseits durch die Verringerung der Staus vorm geschlossenen Schranken und andererseits durch die neuen Radweg-Verbindungen in die Innenstadt. Eine davon wird ja an der L148 entstehen, wofür die Verlegung der Straße eine wesentliche Vorleistung darstellt. Ich freue mich, dass dieser Teil des Gesamtprojektes so rasch umgesetzt werden konnte“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger anlässlich der Verkehrsfreigabe.

Wesentlich ist für Schneeberger auch die Tatsache, dass nach der Errichtung der Fußgänger- und Radwegunterführung an der Frohsdorfer Straße 2025 die „alte“ L 148 abgerissen und damit Boden entsiegelt werden kann.

Die Gesamtbaukosten für die Umlegung der L 148 inkl. der Arbeiten entlang der B 54 und dem Tragwerkstausch beim Brückenobjekt betragen rund 1,5 Mio. Euro und werden vom Land NÖ getragen.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.