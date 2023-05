134 neue Bike&Ride-Plätze am Bahnhof Wiener Neustadt

Die Bike&Ride-Anlage beim Aufnahmegebäude wurde von 42 auf 96 Stellplätze erweitert, jene beim Busbahnhof von 148 auf 228. Zudem gibt es jetzt eine Photovoltaik-Anlage am Dach - 72 Module bringen eine Leistung von 26 kWp. Der Strom wird ins ÖBB-Netz eingespeist und für den internen Bedarf verwendet.

Die Gesamtkosten für die Bike&Ride-Erweiterung belaufen sich auf rund 630.000 euro, davon zahlen die ÖBB die Hälfte, das Land übernimmt 35 Prozent und die Stadt 15 Prozent.

Heinz Gschnitzer (ÖBB), Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und Gemeinderat Philipp Gerstenmayer (FPÖ). Foto: ÖBB, Zenger

Heinz Gschnitzer, ÖBB-Infrastruktur AG: „Das Fahrrad ist die umweltfreundlichste Variante, um zum Bahnhof zu kommen, und moderne Bike&Ride-Anlagen ermöglichen das Abstellen des Fahrrads am Bahnhof, um direkt auf den öffentlichen Verkehr umsteigen zu können. Damit werden gleich zwei positive Effekte erreicht: Einerseits ist man durch das Radfahren zumindest zwei Mal am Tag sportlich aktiv und fördert die eigene Gesundheit, andererseits leistet man durch den Verzicht auf den PKW und die Nutzung der Bahn gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz.“

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: "Wiener Neustadt investiert Jahr für Jahr rund eine halbe Million Euro in die Förderung des Radverkehrs. Nur so können wir unser Ziel erreichen, den Anteil des Radverkehrs in Richtung von 20 Prozent zu erhöhen. Besonders wichtig sind in diesem Zusammenhang natürlich auch die Pendlerinnen und Pendler, die tagtäglich den Bahnhof nutzen. Hier sind die neuen Fahrradabstellplätze ein weiterer Anreiz, mit dem Rad zum Zug zu kommen. Durch die Errichtung der Photovoltaik-Anlage sind die neuen Abstellplätze quasi eine doppelte Maßnahme für den Klimaschutz."

„Wichtig ist, dass unsere Pendler eine gut erreichbare, einfache und rasche Anbindung vorfinden. Das gilt für Autofahrer genauso wie für Radfahrer. Wir wollen für alle Bahngäste die optimalen Voraussetzungen für den Umstieg auf die Bahn schaffen“, sagt FPÖ-Gemeinderat Philipp Gerstenmayer.

