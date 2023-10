Mehr Platz für Schüler: Spatenstich für Zubau in Eggendorf

Am Freitag wurde zum feierlichen Spatenstich für den Zubau der Schule geladen. In dem Gebäude sollen zukünftig drei Sonderschulen, zwei Volksschulklassen, Werkraum, Besprechungszimmer, Küche und mehr Platz finden. In allen Klassen werden Smartboards installiert, dazu kommt eine Klimaanlage. Apropos Klima: Auf dem Dach wird eine 50kwp Photovoltaikanlage montiert, geheizt wird mit einer Luftwärmepumpe. Die Kosten für das Projekt betragen rund 4,5 Millionen Euro.