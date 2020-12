„Generell leiden die Betreuten unter einer Ungewissheit“, sagt Alexandra Keisler-Dité, die als Gefängnisseelsorgerin in vier Justizanstalten in Wien arbeitet. Besonders im Advent sei die Gefangenen- und Haftentlassenenseelsorge noch mehr gefordert als in der übrigen Zeit des Jahres.

„Die Sorge um die Familie ist immer ein Thema“, erklärt Keisler-Dité. Gerade in der Corona-Krise kommt diese Sorge vermehrt zum Tragen, da aus Sicherheitsgründen der Besuch im Lockdown nicht stattfinden kann.

„Die Seelsorge hat hier besonders die Aufgabe, die Menschen noch intensiver zu begleiten, vor allem durch Gespräche, die sehr gerne in Anspruch genommen werden“, betont Keisler-Dité. Herausfordernd sei dabei besonders die Ohnmacht der Gefangenen, die die Seelsorger aushalten müssten.