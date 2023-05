Tuesday Night Skating ab 16. Mai wieder in Wiener Neustadt

Von Mai bis September stehen wieder jeden zweiten Dienstagabend abwechselnd in St. Pölten und Wr. Neustadt jeweils neun Ausfahrten auf dem Programm. Gestartet wird am 9. Mai in der Landeshauptstadt.

Am 10. Mai fällt der Startschuss zum Tuesday Nightskating in Wiener Neustadt. Vom Maria Theresien Platz bei der MilAk weg können alle Beteiligten ihre Schwünge durch die Straßen Wiener Neustadts ziehen. Startzeit ist immer 19:30 Uhr.

Die Mottos in diesem Jahr:

16. Mai: Farbenspiel

30. Mai: Pyjamaparty

13. Juni: Bad Taste

27. Juni: Glitzer & Glamour

11. Juli: Band Shirts

25. Juli: Sportfan

08. August: Strand Party

22. August: Tracht

05. September: Neon-Lights

Damit einem gefahrenlosen Vergnügen nichts im Weg steht, ist die Teilnahme mit dem Fahrrad aus Sicherheitsgründen ab heuer nur noch für eine Begleitperson pro Kind (bis 12 Jahre) möglich. Außerdem sind Skateboards, Longboards & Co. nur mit Fangriemen erlaubt. Zudem wird für Groß und Klein die passende Schutzausrüstung und selbstverständlich das gegenseitige aufeinander Rücksicht nehmen empfohlen.

Die Teilnahme am Tuesday Nightskating ist kostenlos. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr beim Klangturm in St. Pölten bzw. am Maria-Theresien-Platz in Wr. Neustadt. Um 19.30 Uhr geht es dann jeweils los. Ein mobiler DJ-Wagen, von „Brandiman“ in St. Pölten bzw. der Bar Mephisto in Wr. Neustadt, wird für den richtigen Beat und schwungvolle Musik sorgen. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, werden die Sportlerinnen und Sportler jedes Mal von einer Polizeieskorte, ausgebildeten Rolling Guards und dem Roten Kreuz begleitet.

