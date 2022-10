Drei Cannabis-Indoor-Anlagen in Felixdorf sichergestellt

Ein Trio wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Starker Cannabisgeruch aus einem Wohnhaus hatte die Beamten auf die Spur gebracht.

In dem Objekt wurden 155 Pflanzen in Blüte und geringe Mengen Kokain, MDMA, Ecstasy-Tabletten sowie 432 Gramm verkaufsfertige Cannabisblüten beschlagnahmt. Die beiden Mieter, ein 34-Jähriger und eine 38-Jährige, waren geständig, von Oktober 2020 bis Juli dieses Jahres, teilweise mit einem Mittäter, etwa 16.500 Gramm Cannabiskraut/-blüten in Felixdorf produziert und an mehrere Abnehmer vorwiegend in Wien verkauft zu haben. Laut eigenen Angaben betrug der Gewinn etwa 70.000 Euro.

Der mutmaßliche Komplize, ein 27-jähriger Wiener, wurde in weiterer Folge festgenommen. In seiner Wohnung wurden laut Polizei 42 Gramm Kokain, 450 Gramm Cannabiskraut/-blüten und sechs Gramm Cannabisharz sichergestellt. Im Kellerabteil fand sich zudem Aufzuchtequipment zur Erzeugung von Cannabis. Der Beschuldigte war ebenfalls geständig.

