Tour. Die „NÖ.Regional“ wurde 2015 gegründet und soll die Regionalentwicklung in NÖ koordinieren. Die „NÖ.Regional-Tour“ ist in allen Landesvierteln zu Gast, diesmal in Schwarzau am Steinfeld

Fördermittel. Seit dem EU-Beitritt 1995 erhielt das Industrieviertel 123 Millionen Euro an Regionalfördermitteln. Mit den Regionalprogrammen konnten laut Eichtinger in ganz NÖ insgesamt 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 47.000 Arbeitsplätze abgesichert werden.

Beispiele. 912 Projekte konnten seit EU-Beitritt im Industrieviertel mit Fördermitteln umgesetzt werden. Aktuell läuft das Pilotprojekt „IndustrieBAUkultur“ in den vier Gemeinden Ternitz, Berndorf, Ebreichsdorf und Fischamend. Ziel ist es, ungenutzte Bausubstanzen neu zu nutzen.