Freiwilligenjahr in Wiener Neustadt: Erst einmal die Welt retten

Kaum ist der Matura-Stress vorbei, sollen sich die Absolventen auf einen Beruf festlegen und ein langes Studium beginnen. Was, wenn man noch keinen Plan hat? Vielleicht erstmal eine Zeit lang ins Ausland gehen? Beinahe kostenlos geht das mit dem Europäischen Solidaritätskorps (ESK), einem Jugendförderprogramm der EU. Interessierten in Wiener Neustadt hilft der Verein EUth (ausgesprochen wie „youth“) weiter. Obmann Dave Kock war selbst mit dem ESK im Baltikum.

Seit anderthalb Jahren steht er Projektteilnehmenden vor Ort mit Rat und Tat zur Seite. Eine davon ist die Tunesierin Ichrak Channoufi. Die 23-Jährige hat Digital Marketing studiert und gibt in Neustadt Sprachunterricht für Arabisch, Französisch und Englisch. Umgekehrt lernt sie Deutsch. Österreich hat sie sich ausgesucht, um eine andere Kultur kennenzulernen. Ihre berufliche Zukunft sieht die sprachbegabte junge Frau im Übersetzungsbereich.

Die Italienerin Marianna Conci, 29, arbeitet bei Bildungsveranstaltungen in der Bibliothek im Zentrum. Nach ihrem Master-Studium möchte sie benachteiligte Menschen in Digitalkompetenz unterrichten. An Österreich schätzt sie den menschlichen Rückhalt: „Meinem Umfeld kann ich vertrauen, zum Beispiel kommt hier nichts weg, das habe ich in Italien schon anders erlebt.“

Das ESK ermöglicht allen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, Berufserfahrung im Ausland zu sammeln. Etwa in Altersheimen, Kindergärten, Robbenzucht-Stationen, Kultur-Cafés, Radiosendern und vielem mehr. Der Freiwilligendienst kann zwischen zwei und zwölf Monate dauern. Nähere Infos, auch zu den Förderungen, unter www.euth.at/esk.