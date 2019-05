Mit einem satten Plus von 8,2 Prozent hat die Stadt-ÖVP 27,8 Prozent der Stimmen geholt. Damit liegt sie nur 29 Stimmen hinter der SPÖ, die in der Stadt Wiener Neustadt auf 28 Prozent kam. Stark war auch die FPÖ, die trotz interner Krise auf 22,7 Prozent kam. Die Grünen freuen sich über 10,9 Prozent, die NEOS kommen in der Stadt Wiener Neustadt auf 8,8 Prozent.

Anders sieht es im Bezirk Wiener Neustadt aus: Hier liegt die ÖVP mit 39,3 Prozent (plus 9 Prozent) deutlich an der Spitze, gefolgt von der SPÖ mit 23,2 Prozent, die leichte Verluste einfuhr. Die FPÖ zeigt sich wie in der Stadt stark und kommt auf 22,1 Prozent, die Grünen liegen bei 7,5 Prozent, die NEOS bei 6,6 Prozent.