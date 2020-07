Zum ersten Mal verwandelt sich das Kaiserbad in ein Meer aus Weiß und bringt das italienisch-süße Lebensgefühl direkt nach Hause. Aber was wäre eine italienische Nacht, ohne Ragazzis?

Daher holt Veranstalter Martin Haslinger den Italo-Shooting-Star Christian Meringolo & Band, der sowohl internationale Evergreens als auch „The very best of Italy“ präsentieren wird. Anschließend runden die beiden „Cinderella Tanzt Djs“ Oliver Pusswald und Martin Haslinger den Abend ab. Für das leibliche Wohl sorgen die Gastronomen Adele & Thomas Gularas mit speziellen Menüs. Tickets & VIP-Pakete gibt es online auf www.ticketjet.at ab 20 Euro. Einzeltickets auch während den Öffnungszeiten an der Badkasse.