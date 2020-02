Der Burschenklub Lichtenwörth veranstaltet am Faschingssonntag, dem 23. Februar, wieder den wohl größten Faschingsumzug Niederösterreichs: 25 bis 30 Wägen und zahlreiche lustige Fußgruppen werden für ein Faschingsspektakel sorgen. Viele der Wägen sind mit unzähligen handgedrehten „Roserl“ geschmückt.

Angeführt wird der Faschingsumzug heuer von Prinz Karneval Tobias Höller. Der 20-Jährige wird mit einer ganzen Prinzessinnenschar durch den Ort fahren. Elf Prinzessinnen – so viele wie noch nie zuvor – drehen seit Monaten tausende „Roserl“ für die Figur des Karnevalwagens, die erst am Faschingssonntag enthüllt wird. Das Papier und der Draht für die „Roserl“ werden von den Burschen zur Verfügung gestellt. Beginn des Faschingsumzuges ist um 14 Uhr.

Gefeiert wird aber auch am Abend zuvor: Um sich auf das Großereignis einzustimmen, lädt der Burschenklub zur alljährlichen „Zipfparty“. Getreu dem Motto „Dress like your favourite country“ sollen Gäste in einem Outfit passend zu ihrer Lieblingsnation kommen. Start ist um 21 Uhr.