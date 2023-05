Chöre erhoben beim Neustädter Bezirksjugendsingen im BORG die Stimme

Seit dem Jahr 1948 gibt es in ganz Österreich das Jugendsingen, das alle drei Jahre stattfindet. Das diesjährige Bezirksjugendsingen der Stadt fang im Saal des BORG statt. Organisiert wurde es von Theresa Schappelwein und Thomas Müller, Musiklehrer der Musikmittelschule, die von ihren Kollegen tatkräftig unterstützt wurden.

Thomas Müller, Stadtrat Franz Dinhobl, Theresa Schappelwein, Katharina Ostovics, Victoria Jahrl, Bettina Fischer, Andrea Schneider, Laetitia Trnka, Lea Speringer und Martin Fasan. Vorne: Julian Walter und Leon Saurer. Foto: zVg

Mit dabei waren Chöre der Volksschule Pestalozzi und der Musikvolksschule, des BG Zehnergasse und BG Babenbergerring, der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) und der Musikmittelschule.

In vielen Bezirken - so auch in Wiener Neustadt - wird das Bezirksjugendsingen ohne Wertung veranstaltet - getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“.

