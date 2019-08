"Durch diese Akquisition erhöhen wir nicht nur die Produktionskapazität, sondern garantieren mit dem neuen Trockenmörtelwerk in Sag aus logistischer Sicht eine optimale Nahversorgung für Westrumänien", sagte der Geschäftsführer der Baumit Beteiligungen GmbH, Robert Schmid, laut Mitteilung.

Baumit betreibt in Rumänien bereits ein Werk in der Nähe von Bukarest und eines in Alba (Siebenbürgen). Mit derzeit mehr als 200 Mitarbeitern in Rumänien wurde 2018 die Umsatzschwelle von 50 Mio. Euro überschritten. Durch den jüngsten Zukauf steige die Produktionskapazität in Rumänien um mindestens 20 Prozent, hieß es auf APA-Anfrage.

Insgesamt beschäftigt die in österreichischem Familienbesitz befindliche Baumit-Gruppe 3.300 Leute und erzielte im Vorjahr 1,19 Mrd. Euro Umsatz. Baumit gehört wie die Austrotherm- und Murexin-Gruppe zur Schmid Industrieholding, die per 31. Dezember 2018 mit 6.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,8 Mrd. Euro erwirtschaftete.