FH Wiener Neustadt schickt die Energiewende auf große Tour

Mit einer Reihe von Experimenten und viel Wissenswertem zum Thema Energiewende schickt die Fachhochschule den „Energy Trailer“ durch ganz Niederösterreich. Erste Station war am Wochenende das „Bunte Stadtfest“ in der Innenstadt.

Das Pflanzenkraftwerk im Test. Foto: FHWN

Dort ist das mobile Energielabor bei den Besuchern gut angekommen: „Was mich beeindruckt hat an dem Ganzen war die Bandbreite, die sich aus den diversen Anwendungen ergibt. Und besonders imposant war das über den Spiegel zum Kochen gebrachte Teewasser – innerhalb von fünf Minuten, also nicht viel länger als normal“, meinte etwa ein älterer Herr. Eine andere Besucherin sah das ähnlich: „Ich finde es spannend, welche Entwicklungen es gibt. Der Vortrag war super interessant. Und ich hoffe auch, dass die Entwicklungen schneller stattfinden – weil es so wichtig wäre für uns als Gesellschaft und für die Natur.“

Eine Zitronentorte aus dem Solarkocher. Foto: FHWN

An Bord hat der „Energy Trailer“ unter anderem ein Pflanzenkraftwerk, das Energie liefert, Snacks, die mit Sonnenenergie im Solarkocher zubereitet werden, eine Carrera-Rennbahn, die mit Muskelkraft betrieben wird – und ein Rollenspiel zum Thema Energieversorgung. „Wir möchten bei der Jugend die Lust auf die Energiewende wecken und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen“, sagt Elisabeth Irauschek, Projektleiterin Clean Tech Club, wo der Trailer am FH-Campus Wieselburg entstanden ist: „Die Idee, in Zukunft ausschließlich regenerative Energie zu nutzen, ist herausfordernd und unglaublich spannend.“