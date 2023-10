Wiener Neustädter Arbeitsmarkt: Plus bei den Frauen prognostiziert

Jede zweite Frau in Stadt und Bezirk, die arbeitet, tut dies in Teilzeit. „Das liegt aber nicht daran, dass alle eine bessere Work-Life-Balance haben wollen, sondern weil die Frauen Betreuungspflichten haben – von den Kindern bis zu den eigenen Eltern“, sagt Mevlüt Kücükyasar, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Wiener Neustadt.

Die Rahmenbedingungen für Frauen in der Arbeitswelt zu verbessern, ist nicht nur angesichts der Teilzeit-Quote wichtig – auch in Anbetracht des demografischen Wandels. Unter dem Titel „Entwicklung des Arbeitskräftepotenzials – Frauenerwerbsbeteiligung als Lichtblick für die Zukunft des Arbeitsmarkts“ lud das AMS zur Experten-Diskussion.

Beate Friedl (Joanneum Research – Policies) präsentierte die Ergebnisse einer Studie, die sie im Auftrag des AMS NÖ durchgeführt hat. Die Bevölkerungsprognose für Wiener Neustadt (Stadt und Bezirk) weist bei der Gesamtbevölkerung bis 2040 ein Plus von 7,5 Prozent aus – gleichzeitig gibt es ein Minus von 1,8 Prozent bei der erwerbsfähigen Bevölkerung (15- bis 64-Jährige). Die Zahl der Erwerbstätigen steigt jedoch – was hauptsächlich an den Frauen liegt: Der Anteil der Frauen im erwerbsfähigen Alter soll von 60,9 Prozent im Jahr 2021 auf 70,6 Prozent im Jahr 2040 steigen. In absoluten Zahlen wird ein Plus von 3.800 Frauen am Arbeitsmarkt erwartet – bei den Männern im selben Zeitraum nur ein Plus von 860. „Die überwiegende Zahl derer, die neu in Beschäftigung kommen, sind also Frauen“, so Friedl.

An den Frauen liegt es übrigens auch, dass der formale Bildungsgrad steigt – wiewohl Wiener Neustadt auch 2040 einen der höchsten Anteile an Personen mit maximal Pflichtschulabschluss aufweisen soll: „Verantwortlich dafür ist der weiterhin hohe Anteil bei den Männern“, heißt es in der Studie, „während bei den Frauen der Anteil der Tertiärabschlüsse deutlich zunimmt, bei einem gleichzeitig deutlich rücklaufendem Anteil an Frauen mit höchstens einem Pflichtschulabschluss.“