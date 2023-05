Ein Drittel der in Wr. Neustadt Beschäftigten geht bald in Pension

Derzeit gibt es in Stadt und Bezirk rund 53.000 Beschäftigte. 18.000 davon werden voraussichtlich in den kommenden 10 bis 15 Jahren in Pension gehen - das ist rund ein Drittel. Die nachrückenden Jahrgänge sind jedoch deutlich schwächer, zudem sind junge Menschen heutzutage im Schnitt länger in Ausbildung als ihre Eltern oder Großeltern.

„Der Fachkräftemangel bleibt über alle Branchen hinweg eine große Herausforderung. Die alternde Gesellschaft sowie der steigende Anteil der Teilzeitbeschäftigung sind die Hauptgründe. Der demografische Wandel verstärkt die Engpässe im Fachkräftebereich. In den nächsten Jahren werden große Alterskohorten aus dem Jobmarkt ausscheiden und kleinere Kohorten nachrücken“, so Mevlüt Kücükyasar, Leiter des AMS Wiener Neustadt.

Steigende Teilzeitbeschäftigung

Auf der anderen Seite folgen immer mehr Menschen dem neuen Trend der Teilzeitbeschäftigung, vor allem Frauen würden lieber nur noch halbtags arbeiten. Obwohl sich die Zahl der Beschäftigten in Wiener Neustadt zwischen 2017 bis 2023 von 47.000 auf 53.000 erhöht hat, ist aber der Anteil Teilzeitbeschäftigter unter den unselbständig Erwerbstätigen sehr hoch.

51 Prozent der Frauen im Bezirk Wiener Neustadt und 47 Prozent der Frauen in der Stadt Wiener Neustadt arbeiten Teilzeit. 2011 waren noch 40 Prozent der Frauen in Teilzeit. Bei den Männern ist dieser Anteil deutlich geringer und zwar beträgt er 10 Prozent im Bezirk und 13 Prozent in der Stadt. Die Tendenz ist auch hier bei Männern steigend (2011: 8 Prozent)

Fachkräfteausbildung des AMS

„Um den allgemeinen Arbeitskräftebedarf und im speziellen den Fachkräftebedarf der Betriebe zu decken, wird auch 2023 die Fachkräfteintensivausbildung im Fokus des AMS Wr. Neustadt bleiben“, sagt Kücükyasar. Gelingen soll das mit einem vielfältigen Portfolio an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für arbeitslose Menschen. Die Branchen Gesundheit, Pflege, Gastronomie sowie Elektronik und Metall werden weiterhin im Fokus des Arbeitsmarktservice Wiener Neustadt bleiben. „Wir setzen weiterhin auf die Ausbildung von Fachkräften und die Qualifizierung von Jobsuchenden. Dieses Ziel setzen wir gemeinsam mit der Wirtschaft um. Allein im letzten Jahre haben 275 Arbeitslose eine Ausbildung über das AMS gemacht, die mit einem Lehrabschluss endet“, so Kücükyasar.

„Bei bewährten Modellen wie Arbeitsplatznahen Qualifizierungen haben unsere Neustädter Betriebe volles Mitspracherecht“, unterstreicht der Kücükyasar und weiter: „Die betroffenen Arbeitgeber_innen suchen selbst Ihre künftige Fachkraft unter interessierten Bewerber aus. Gemeinsam legen wir maßgeschneidert die konkreten Inhalte der Schulung fest. So versuchen wir gemeinsem mit den regionalen Betrieben dem Fachkräfteengpass in vielen Branchen entgegen zu treten.“

Ausbildung von Lehrlingen

Die Ausbildung von Lehrlingen ist Kücükyasar ein weiteres großes Anliegen. „Vor diesem Hintergrund bietet das AMS den Jugendlich im BerufsInfoZentrum einen bestmöglichen Überblick über Berufe mit Zukunft und die dazugehörige Ausbildung oder Lehre.“ 2022 haben viele Wr. Neustädter Betriebe Lehrstellen über das AMS ausgeschrieben. Rund 320 beim AMS vorgemerkte Jugendliche konnten durch die Beratung und Vermittlung des AMS eine betriebliche Lehre aufnehmen. „Diese Zahl wird im heurigen Jahr höher ausfallen“, prognostiziert der AMS-Leiter.

