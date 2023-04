Wiener Neustädter SPÖ feierte 1. Mai: Fackeln vor dem Sturm

Der Andrang beim Fackelzug hatte sich am Samstagabend in Grenzen gehalten. Was vor allem dem Wetter geschuldet war, wie sämtliche Redner auf der Bühne vor rund 150 bis 200 Genossen betonten – immerhin rund 300 waren zuvor durch die Innenstadt gezogen.

Für den neuen SPÖ-NÖ-Chef Sven Hergovic war es trotzdem ein Erfolg, dass „so viele trotz des schlechten Wetters“ gekommen waren, „wenn Klaus Schneeberger das sieht, werden sie im Rathaus gleich eine Krisensitzung einberufen“, meinte er zu Beginn. Sowohl er als auch AK-NÖ-Präsident Markus Wieser, Nationalrätin Petra Tanzler als auch Stadtparteichef Rainer Spenger kritisierten Teuerung, Inflation und sowohl Bundes- als auch die Landesregierung. „Hier wird Politik für die wenigen Reichen gemacht“, es sei genug Geld da, man müsse es nur anders verteilen, meinte etwa Petra Tanzler.

Rainer Spenger sprach von politisch „turbulenten Zeiten“, auch für die SPÖ samt der kommenden Mitgliederbefragung. „Wir müssen Zusammenstehen und uns nachher wieder die Hände reichen und die Gräben zuschütten, da gibt es keine Alternative.“ Spenger (Doskozil-Unterstützer) sieht dann auch wieder eine gute Chancen für einen SPÖ-Kanzler, „wir brauchen eine Politik des Aufbruchs, eine die uns aus der Depression heraus führt.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.