Fahndung Einbruchsdiebstahl in Felixdorf: Polizei bittet um Hinweise

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Foto: LPD NÖ

E in bisher unbekannter Täter brach am Sonntag, 5. Mai 2022, gegen 5 Uhr, in ein Lokal im Ortsgebiet von Felixdorf ein und stahl zwei Kellner-Brieftaschen samt Bargeld, ein Mobiltelefon und Kopfhörer. Die Gesamtschadenssumme beträgt rund 700 Euro.