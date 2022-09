Fahndung Gefährliche Drohung in Wiener Neustadt

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Mann Foto: LPD NÖ

E ine männliche Person habe am 12. Juli 2022, gegen 18.15 Uhr, zwei Jugendliche in Wr. Neustadt gefährlich bedroht, indem er zu ihnen gesagt habe: „Wenn ich will, kann ich euch abstechen.“ Dabei habe er seinen mitgeführten Rucksack geöffnet und darin verwahrte Küchenmesser (4 bis 5 Stück) vorgezeigt.