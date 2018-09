Der Mann gab vor, Geld zu benötigen, um die Zeit, bis er wieder einen Job hat, zu überbrücken. Von einem Opfer erhielt der Täter 300 Euro, im Gegenzug stellte er dem Geschädigten auf einem Zettel einen handschriftlichen Schuldschein aus, wie die Polizei bekannt gab.

Der Verdächtige sprach seine potenziellen Opfer stets an Parkplätzen an. Drei Personen gaben ihm kein Geld und wandten sich ab. Bei der Rückkehr zu ihren Fahrzeugen entdeckten sie jedoch, dass diese an beiden Längsseiten zerkratzt waren.

Die Vorfälle ereigneten sich an verschiedenen Tatorten im Zeitraum vom 2. Juli bis zum 20. August. Aufgrund der Täter-Beschreibung geht die Polizei davon aus, dass eine Person für alle vier Fälle verantwortlich ist. Gefahndet wird nach einem schlanken Mann südländischer Herkunft im Alter von 35 bis 40 Jahren.