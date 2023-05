Nach Raub in Wiener Neustadt: 4.000 Euro Belohnung für Hinweise

Es war ein Brutaler Überfall: Ein 26-jähriger Angestellter aus Wiener Neustadt sperrte am 9. Juli des Vorjahres die Tür zum Wettbüro auf. Gleich darauf drängte ihn ein bisher unbekannter, mit Sonnenbrille und Schirmkappe maskierte und Pistole bewaffneter Täter in das Innere des Lokales. In weiterer Folge forderte ihn der Täter auf, den Tresor zu öffnen und ihm das Bargeld in die mitgebrachte Tasche einzupacken. Nachdem das Opfer das Geld in bisher unbekannter Höhe in die Tasche gegeben hatte, wurde es von dem unbekannten Täter mit Kabelbinder an Händen und Füssen gefesselt. Anschließend verlies der Täter das Lokal und flüchtete in unbekannte Richtung. Nach einigen Minuten konnte sich der 26-Jährige so weit befreien, dass er die Polizei verständigen konnte. Er wurde von den ersteintreffenden Polizeibedienstete aus der Fesselung befreit. Das 26-jährige Opfer erlitt durch die Fesselung leichte Verletzungen und einen schweren Schock.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung unter Beteiligung der Flugpolizei verlief negativ, bisher konnte der Räuber nicht gefasst werden.

Foto: Polizei

Täterbeschreibung: Mann, ca. 45 bis 55 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, Bauchansatz, gekrümmter Rücken, helle Hautfarbe, graue Haare – seitlich sehr kurz geschnitten. Er war bekleidet mit schwarzer Hose, dunklem quergestreiften Shirt mit Kragen, schwarzen Sportschuhen und er war maskiert mit Sonnenbrille, dunklem Baseballcap und trug schwarze Einweghandschuhe. Weiters benutzte er eine Pistole. Laut dem Opfer sprach der Täter schlecht Deutsch mit wahrscheinlich türkischem Akzent.

Für Hinweise, die zur Festnahme der Täter führen, wurde eine Belohnung in der Höhe von 4.000 Euro ausgelobt. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.