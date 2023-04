Überfall auf Wiener Neustädter Tankstelle: Polizei bittet um Hinweise

Nach dem Überfall auf die Eni-Tankstelle in der Fischauergasse Ecke Mießlgasse läuft nach wie vor die Fahndung nach dem Täter. Wie von der NÖN berichtet, wurde die Tankstelle am Freitagabend gegen 20.50 Uhr von einem unbekannten Mann überfallen. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet und mit einer FFP-2-Maske maskiert. Nachdem die Angestellte die Kasse geöffnet hatte entnahm der Täter Bargeld in unbekannter Höhe und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Fahndung läuft Überfall auf Wiener Neustädter Tankstelle, Täter flüchtig

Täterbeschreibung: Mann ca 180 cm groß, schlank, dunkel gekleidet, mit schwarzer Haube und schwarzer FFP-2-Maske maskiert und einem Messer bewaffnet. Er sprach bodenständigen Dialekt. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich, unter der Telefonnummer 059133-30-3333, erbeten.

