Versuchte Vergewaltigung beim Fischabach in Wr. Neustadt

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 18. August, gegen 16.15 Uhr, versucht zu haben eine junge Frau in Wr. Neustadt zu vergewaltigen. Das Opfer befand sich am Heimweg von einem Einkaufszentrum.

Auf einem Feldweg entlang des Fischabachs wurde die Frau von hinten überraschend rücklings zu Boden gestoßen. Der unbekannte Täter versuchte sie dann zu vergewaltigen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr und lauten Schreie der Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete unerkannt. Das Opfer erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Sachdienliche Hinweise werden an das Stadtpolizeikommando Wr. Neustadt, Operativer Kriminaldienst, Telefonnummer 059133-37-3333, erbeten.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.