Fahndung Polizei bittet um Hilfe: Täter nach Diebstahl in Wr. Neustadt gesucht

Lesezeit: 2 Min RN Redaktion NÖN.at

E in bislang unbekannter Täter ist verdächtigt, am 21. Oktober 2022, gegen 11.00 Uhr, in einem Modegeschäft in der Wiener Straße in Wiener Neustadt dem 78-jährigen Opfer ihre Geldbörse aus dessen Handtasche gestohlen zu haben.