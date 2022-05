Fahrerflucht Neunjähriger in Gemeinde Markt Piesting von Pkw gestreift

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: maradon 333, Shutterstock.com

A uf der L 87 in Dreistetten in der Gemeinde Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Montagnachmittag ein Neunjähriger von einem Pkw gestreift worden.