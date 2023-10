Radlobby fordert Ausbau des Radnetzes in Wiener Neustadt

Auf Rädern und mit Geklingel ging es am Samstag für zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fahrradparade durch Wiener Neustadt. Grund dafür war der Wunsch nach einem alltagstauglichen und gefahrenlosen Radnetz in der Stadt. Im Zuge der Parade wurden Problemstellen im Radverkehr, aber auch bestehende positive Verkehrslösungen besucht. „Es gibt bereits einige Radwege in der Stadt, aber noch immer viele Gefahrenstellen. Ein Radweg sollte eigentlich so sein, dass eine Familie mit Kindern unbedenklich und ohne Angst fahren kann“, erklärt Christine Nenning von der Radlobby.

Gefordert werde nun ein qualitativ hochwertiges und durchgängiges Radnetz. Außerdem solle das Radfahren wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen gelangen. „Nicht zuletzt wollen wir dafür Stimmung machen, damit die Stadt das 20-Prozent-Ziel des Radverkehrsanteils der Radverkehrsoffensive auch erreicht“, so Friedrich Krajnik vom Verein.