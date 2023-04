Wiener Neustädter Justizbeamter mit Kopfstoß schwer verletzt

Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung stand ein 34-Jähriger vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, einen Justizwachebeamten am 27. Dezember schwer verletzt und sich gegen die Verlegung in einen anderen Haftraum vehement gewehrt zu haben. Der Angeklagte gab die Vorfälle zu, sagte aber auch gleich, dass er als ehemals Drogensüchtiger in Haft eine sehr hohe Dosis Substitution bekommen habe und deshalb im Drogenrausch gewesen sei. Außerdem sei einiges „zusammengekommen“, denn „ich war gerade zehn Tage aus der Haft entlassen, als ich wieder verhaftet wurde und noch dazu in Einzelhaft untergebracht wurde“.

Den Kopfstoß gegen den Beamten gab der Mann zu, den Widerstand erklärte er damit, dass es in der Zelle mit einigen Beamten einfach zu eng gewesen sei, „die waren sich selbst im Weg“. Er habe sich jedenfalls nicht losgerissen, „dafür war kein Platz“ und auch niemanden getreten.

Der verletzte Beamte sagte aus, dass er bei der Frühstücksausgabe mit dem Angeklagten ausgemacht habe, dass dieser dem Anstaltspsychiater vorgeführt werde. „Er wollte das so.“ Er habe alle Insassen, die zum Arzt wollten, versammelt und als er die Zellentür des Angeklagten geöffnet hatte, wollte der nicht mitgehen. „Er sagte ich soll mich schleichen und gab mir ohne Vorwarnung einen Kopfstoß.“ Er sei zu Boden gegangen und der Häftling habe dann noch auf ihn eingeschlagen. „Zwei Hausarbeiter haben ihn von mir runter gezogen.“

Der Mann wurde zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.