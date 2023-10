Wiener Neustädter Cafés unter den besten in ganz Niederösterreich

22Beans Speciality Coffee Shop, Neunkirchner Straße 22 (92 Punkte = 3 Tassen): Dass es bei Dieter Hönigmann guten Kaffe gibt, hat sich unter Feinschmeckern längst herumgesprochen. Vom Falstaff gibt es 92 von 100 möglichen Punkten — und Platz 2 in ganz Niederösterreich (hinter „Rauwolf Rösthaus + Brewbar“ in der SCS). Das Fazit der Tester: „City Roast oder Light Roast — in dieser auch international herzeigbaren Coffee-Bar wählt man beim Kaffee nach Herkunft. Dogmatisch ist man trotz nerdigem Detailwissen nicht.“

Kaffee Plantage, Zehnergürtel 12-24 (91 Punkte = 3 Tassen): „Wer eine Auszeit vom Shoppen benötigt, findet in der Kaffee Plantage den perfekten Rückzugsort. Mit der liebevollen Dekoration und einer informativen Kaffeekarte wird der Weg der Kaffeebohne von der Ernte bis zum letzten Tropfen in der Tasse aufgezeigt.“

Bio-Kaffeerösterei und Bäckerei Goldschmidt, Sonnwendgasse 9 (90 Punkte = 3 Tassen): „Morgähn ist relativ«, meint man beim Goldschmidt und daher gibt es Frühstück den ganzen Tag. Die hausgerösteten Kaffeespezialitäten machen ohnehin munter.“

Café Konditorei Ferstl, Hauptplatz 8 (90 Punkte = 3 Tassen): „Frisch gemacht hat Heinz Ferstl den oberen Stock des Cafés, der in der kalten Jahreszeit die Alternative zum beliebten Garten am Hauptplatz bietet.“

Ladencafé Pomale, Hauptstraße 18, Felixdorf (90 Punkte = 3 Tassen): „Coole Sprüche gehen bei Simone Stimac ebenso wenig aus wie Getränke — Erstere gibt es als Taferln zu erwerben, Zweitere konsumiert man unterm Baldachin oder im Lokal selbst.“

Witetschka-Chef Oliver Andersch. Foto: Schranz, NÖN

Witetschka, Allerheiligenplatz 1 (90 Punkte = 3 Tassen): „Der zweite Frühling der Institution wurde mit der Übernahme des »Wit« durch Oliver Andersch eingeläutet. Dieser modernisierte mit Bowls und Granola das Angebot, beließ aber Klassiker wie das Club-Sandwich.“

Markus Jokesch im "Das Freiherr". Foto: Brigitte Steinbock, NÖN

Das Freiherr, Schlossstraße 1, Katzelsdorf (89 Punkte = 2 Tassen): „Frühstücken wie ein Kaiser soll man laut einem alten Sprichwort. Im Schlosscafé passt das allemal.“

Höfler am Fluss, Wiener Neustädter Straße 2, Bad Erlach (89 Punkte = 2 Tassen): „Ein weiteres Glanzprojekt von Quereinsteiger und Gastroprofi Jürgen Höfler. Die Lage am Wasser weckt Urlaubsgefühle und dazu gehören auch ausgiebiges Schlemmen und coole Drinks.“

Kulinarrisch, Hauptstraße 69, Pernitz (89 Punkte = 2 Tassen): „Hier wird man von allen Seiten »kulinarrisch« verwöhnt: vielfältige Karte, herausragendes Frühstücksangebot, verlockende Süßspeisen und sogar gelegentliche Fine-Dining-Abende.“

Sorgen für süße Köstlichkeiten auf "Wolke Sieben": Deniz Gürses, Marleen Weschitz, Zarima Bartilla und Mama Nargis Kotschkorova, Cristina Tupita, Kübra Aslan. Foto: Privat, Privat

Wolke Sieben, Bahnhofplatz 2 (88 Punkte = 2 Tassen): „Die Bäckerei ging, pinke Fliesen und schmucke Sitze hielten Einzug am Bahnhofsvorplatz. Schmuckstück für Kaffeefreunde ist die Cimbali.“

Cafe Stadler, Bahnhofplatz 2 (87 Punkte = 2 Tassen): „Prominent am Bahnhof gelegen, ist dieser Ort nicht nur bei Reisenden und Pendlern beliebt, sondern auch ein Treffpunkt für Frühstücker, Mittagsgäste und Nachtschwärmer.“

Die Kaffeemühle in Katzelsdorf. Foto: zVg

Kaffeemühle, Hofgarten 3, Katzelsdorf (87 Punkte = 2 Tassen): „Die Spieleecke und das Angebot machen die „Mühle“ besonders familienfreundlich. Das Frühstück wird zauberhaft angerichtet, sogar das Ei trägt ein gestricktes Hauberl.“

Colibri-Chefin Susi Karas in ihrer Eisgreissler-Filiale Foto: NÖN, Elisabeth Mörth

Cafe & Bistro Colibri, Neunkirchner Straße 2 (86 Punkte = 2 Tassen): „Susi Karas ist Gastgeberin mit Leib und Seele und in der Innenstadt bestens bekannt. Sie verwöhnt ihre Gäste mit bestem Kaffee von Daniel Moser und klassischen Bistro-Speisen.“

Café Viscaia, Wiener Neustädter Straße 2, Bad Fischau-Brunn (85 Punkte = 2 Tassen): „Zum Frühstück ist es mitunter noch zu schattig im Gastgarten, tagsüber allerdings ist er nicht nur für Bruncher (von Granola bis Ofencroissant) der Place to be.“

The Italian, Zehnergürtel 8-10 (85 Punkte = 2 Tassen): „Hochland-Arabica-Kaffee aus Afrika (»Roma«) und Lateinamerika (»Milano«) läuft aus der Espressomaschine. Zehn Teesorten ergänzen das Angebot.“