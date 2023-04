Katzelsdorfer Kaffeemühle unter den Top 5 Brunch-Lokalen in NÖ

Erst im September des Vorjahres haben Conny Mika und Peter Swatschina die Kaffeemühle in Katzelsdorf übernommen. Dass es sich in ihrem Lokal gut frühstücken und brunchen lässt, hat sich rasch herumgesprochen: Beim Online-Voting des Restaurantführers „falstaff“ schaffte es die Kaffeemühle unter die Top 5 Brunchlokale in Niederösterreich.

Platz eins geht (mit 42 Prozent aller Stimmen) an das Café Arkadia in Traiskirchen, auf den Plätzen folgen Lille Hus (Teesdorf, 21 Prozent) und die Bäckerei Lechner (Marbach/Donau, 19 Prozent). Hinter Müller & Gartner (Groß-Enzersdorf, 8 Prozent) folgt die Kaffeemühle mit fünf Prozent der abgegebenen Stimmen auf Platz fünf.

