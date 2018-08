Der 58-jährige Hausbesitzer wird durch den Schein einer Taschenlampe im Schlafzimmer geweckt und dabei auf drei unbekannte, maskierte Männer im Zimmer aufmerksam.

Daraufhin stürzen sich die Unbekannten auf ihn und schlagen auf ihn ein. Er versucht sich zu wehren, wird aber gefesselt, sein Gesicht mit Klebeband verklebt. Die Täter schlagen und treten mehrmals auf ihn, seine 55-jährige Frau und seine 80-jährige Mutter ein. Danach flüchten Sie mit dem Auto des 58-Jährigen.

Ermittlungserfolg ein Jahr später

Jetzt, ein Jahr später, meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg – und gibt nähere Details zum Tathergang bekannt. Ausgeforscht wurde eine Gruppe von drei ungarischen Staatsbürgern, die gemeinsam mit zwei weiteren Ungarn den Überfall begangen haben sollen. Während einer der dreiköpfigen Gruppe auf die Opfer aufpasste und sie weiter misshandelte, durchsuchten die anderen beiden das Haus. Bevor die drei Täter vom Tatort flüchteten, überschütteten sie die Opfer mit Speiseöl und Kfz-Frostschutz und versetzten sie damit zusätzlich in extreme Panik. Danach schlossen sie die drei Opfer in einem Zimmer ein und flüchteten.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich, so die Polizei, auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Hausbesitzer konnte Nachbarn verständigen

Der Hausbesitzer konnte sich teilweise von seinen Fesseln befreien und verletzt Hilfe von einem Nachbarn holen – alle drei leiden, so die Polizei bis heute an den traumatischen Folgen der Tat. In Niederösterreich war, wie berichtet, das Landeskriminalamt Niederösterreich Raub mit den Ermittlungen befasst. Zusammengearbeitet haben die Beamten mit dem Bundeskriminalamt, dem ungarischen Verbindungsbeamten beim deutschen Bundeskriminalamt, dem österreichischen Verbindungsbeamten in Budapest, sowie der Kriminalpolizei Györ, Pest und Miskolc.

Das Ergebnis der intensiven Ermittlungsarbeiten: Die drei Beschuldigten im Alter von 36, 43 und 44 Jahren befinden sich seit Jänner 2018 aufgrund einer Einbruchserie in Ungarn in der Justizanstalt Miskolc (Ungarn) in Untersuchungshaft und wurden von Beamten aus vernommen. Sie zeigten sich geständig und nannten außerdem einen 32-jährigen und einen 45-jährigen als Mittäter.

In Ungarn festgenommen

Gegen die drei bereits in Haft befindlichen Beschuldigten wurde von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ein EU-Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich zurzeit in Budapest in Auslieferungshaft.

Der 32-Jährige wurde am 4. April 2018 aufgrund eines EU-Haftbefehles in Ungarn festgenommen, am 20. April 2018 nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Er zeigte sich geständig, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.

Der 45-Jährige wurde am 3. Mai 2018 aufgrund eines EU-Haftbefehles in Ungarn festgenommen, am 7. Juni 2018 nach Österreich ausgeliefert und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.