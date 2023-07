Theresienfelder Rhodos-Urlauber Manfred Wicha: „Uns geht es gut!“

Urlaub auf der von Waldbränden gebeutelten Insel Rhodos macht derzeit Hypo Wiener Neustadt Filialleiter Manfred Wicha mit seiner Familie. Die NÖN erreichte den Theresienfelder Gemeinderat am Telefon. „Uns geht es gut, macht euch keine Sorgen“, meldet er vom Strand aus. Sie sind im Badeort Faliraki untergebracht, rund 35 Kilometer weit weg von den Bränden. Was für schmunzeln sorgte: Die Urlaubsstornierung des Veranstalters per Mail kam, als die Familie bereits auf Rhodos war.

Der Rauch ist vom Strand in Faliraki aus sehen. Foto: privat