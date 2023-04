Landtechnik Gradwohl feierte 60 Jahre mit Hausmesse in Hollenthon

Mit einer zweitägigen Hausmesse feierte die Firma Landtechnik Gradwohl am Wochenende ihr 60-jähriges Bestandsjubiläum. In deren Rahmen zelebrierte am Sonntag Pfarrer Florian Hellwagner einen Gottesdienst mit anschließender Hallen- und Fahrzeugsegnung.

Die Belegschaft mit Geschäftsführer Stefan Gradwohl und einigen Ehrengästen Foto: NÖN, Franz Stangl

Der Firmengründer Hermann Gradwohl hatte den Betrieb 1963 in Horndorf eröffnet. Nach 10 Jahren guter Entwicklung wurde dann der Grundstein für den jetzigen Standort im Ort Hollenthon gelegt.

Im Jahr 1989 übernahm sein Sohn Hermann Gradwohl Jun. die Leitung des inzwischen gut florierenden Betriebs. Er konnte ihn noch weiter ausbauen und die Zahl der Mitarbeiter erhöhen.

Stephan Pichler-Holzer gratulierte Stefan Gradwohl im Namen des Wirtschaftsbundes. Foto: NÖN, Franz Stangl

Im Jahr 2014 legte Stefan Gradwohl seine Meisterprüfung ab und übernahm 2015 in dritter Generation das Unternehmen als Geschäftsführer. Wie schon seine Vorgänger expandierte auch er. Im Vorjahr erweiterte er den Betrieb um eine große Halle mit zusätzlichem Vorplatz.

