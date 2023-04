MaXi war mit dem Tonmobil in Wiener Neustadt zu Gast

Mit einem Hauch Magie, ein wenig Fantasie und einem Staubwedel lud Museums-Maskottchen "MaXi" zu einem Konzert rund um die Musik der Wiener Klassik. Gemeinsam mit Maria, Aleksandra und Ion vom Tonkünstler-Orchester machte sich "MaXi" ans Aufräumen und stieß dabei auf spannende Geschichten rund um Mozart, Haydn und Beethoven...

Katharina Osztovics alias "MaXi" Foto: Stadt Wiener Neustadt, R. Wehrl

Zwei weitere Familien-Konzerte sind im Museum St. Peter an der Sperr in diesem Jahr geplant: „Den Gewürzen auf der Spur – MaXi trifft MANTEKA“ am 21. Mai sowie „MaXi auf großer Fahrt – Klezmer, Tango & More“ am 12. November. Weitere Infos: www.museum-wn.at.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.