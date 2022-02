Zillingdorf: Aufregung um „Faschings-Demo“

Offiziell findet der Faschingsumzug, er wird jährlich vom Burschenverein veranstaltet, nicht statt. Umso größer war dann die Überraschung in den letzten Tagen, als auf Facebook eine Ankündigung für einen Umzug am 1. März auftauchte. Beworben wird der vor allem auf einschlägigen Corona-Demo-Seiten im Internet. Seitens des Burschenklubs distanziert man sich von der Veranstaltung: „Beworben wird ein Faschingsumzug, der vermutlich von Impfgegnern im Endeffekt als Demo genutzt werden soll. Sie missbrauchen offensichtlich den guten Ruf unseres Burschenvereines und unseres traditionellen Faschingumzugs, um so mehr Leute anzuregen ihre Demo zu besuchen.“

Die Veranstaltung stehe in keiner Verbindung mit dem Burschenverein, der Faschingsdienstag „gehört den Zillingdorfer Faschingsnarren und nur den Zillingdorfer Faschingsnarren“, heißt es in einer Stellungnahme des Vereins, man distanziere sich von jeglicher politischen Aktivität.

Die Veranstaltung ist jedoch noch nicht bei der Bezirkshauptmannschaft angemeldet bzw. gibt es auch keine Infos zum Veranstalter. „Wir haben das im Auge, aber bisher hat sich noch niemand bei uns gemeldet“, sagt Bezirkshauptmann Markus Sauer am Montag. Wie jede andere Veranstaltung auch, muss der „Faschiungsumzug“ nach dem NÖ Veranstaltungsgesetz angemeldet werden.

