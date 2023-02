Kirchschlag: Von Tratsch und U-Bahnen

Wer wirklich zur Kirchschlager „Prominenz“ gehört, zeigte sich bei den Faschingssitzungen im Pfarrsaal. Denn viele von ihnen standen da gemäß dem Spruch „Wenn’s lang genug regnet, werden alle nass“ kräftig unter der Traufe.

Pfarrer Thomas Marosch wurde da genauso wenig verschont wie Bürgermeister Pepi Freiler oder andere bekannte Gesichter.

Zur Sprache kam wieder einmal, dass es Kirchschlag in den 20 Jahren seit der Stadterhebung weder zu einer U-Bahn, einem Kreisverkehr oder wenigstens zu einer Verkehrsampel gebracht hat. Und auch bezüglich auf der Fahrbahn klebender Klimaaktivisten ist die Stadt nicht am Puls der Zeit. Hier kann man bestenfalls auf picken gebliebene Aktivisten in den Gasthäusern verweisen.

Durchaus lehrreich die im Verlauf der Sitzung sogar mehrmals gebrachte Geschichte eines Kirchschlager Geschäftsmannes. Zeigte sie doch deutlich, dass Kuba-Visa nichts bringen, wenn sie bei der Abreise zu Hause am Schreibtisch liegen bleiben.

Im Übrigen wären es alle Mitwirkenden – von den zwei Tratschweibern über die Gardemädchen bis zu den „4 - TAKT - LOSEN“ – wert, vor den Vorhang geholt zu werden: Nach zwei Jahren Corona-Pause sorgten sie endlich wieder für absolut vergnügliche Stunden!

