Doppeltes Jubiläum auf der Turmsteighütte auf der Hohen Wand

„Es sind alle gekommen“, freute sich Wirtin Friederike „Fritzi“ Müllner beim Fest auf ihrer Turmsteighütte vor kurzem - Verwandte, Stammgäste und die „Hohen Wandler“ von rundherum. Kein Wunder, ist die Wirtin doch seit 1969 auf der Hohen Wand in ihrer Hütte tätig und bei allen sehr beliebt. „Gebaut wurde die Turmsteighütte von meinen Großeltern, das Grundstück hatte meine Oma geerbt.“

Vor 100 Jahren entstand zuerst eine kleine Almhütte, wo die Milch von der einzigen Kuh der Familie verkauft wurde. „Meine Großeltern hatten aber fünf Kinder und so war die Hütte bald zu klein, also haben sie die Veranda dazu gebaut.“ Als dann der Vater von Fritzi Müllner die Hütte übernahm, wurden einige Zimmer dazu gebaut, „weil die Leute aus Wiener Neustadt und Neunkirchen mit dem Fahrrad bis zur Hohen Wand fuhren, dann hinauf gingen und eine Übernachtungsmöglichkeit brauchten. Aber als die Autos kamen, war das schnell vorbei.“

Fritzi Müllner mit einem Bild ihrer Großeltern, die die Hütte erbaut haben. Foto: NÖN, B. Steinbock

Als Fritzi Müller 1969 die Familienhütte übernahm war sie noch berufstätig, „aber meine Schwestern wollten sie nicht, also hab ich sie halt übernommen. Unter der Woche habe ich in Wien in meinen Job und am Wochenende hier am Berg gearbeitet!“ Bis zu ihrer Pensionierung lief das so und „wir sind bis heute jedes Wochenende und jeden Feiertag von Ostern bis Ende November verlässlich hier!“ Ans Aufhören denkt die sehr rüstige 80-Jährige - „im Februar war der Geburtstag, aber gefeiert wird hier am Berg“ - nicht.

„Der Betrieb hat mir immer Spaß gemacht und das ist immer noch so. So lange ich kann, mache ich weiter und dann übernimmt hoffentlich mein Enkel, der jetzt schon fleißig mitarbeitet.“ Die 100 Jahre Tradition und Familiengeschichte werden also weitergehen und hoffentlich wird auch das Rezept für die Schnitzerl weitergegeben - „für die sind wir hier am Berg und sogar im Internet bekannt“, so die Wirtin stolz. So mancher Wanderer kommt immer wieder wegen ihrer in echtem Schmalz herausgebackenen Köstlichkeit. „Wir haben ja nur eine kleine Speisekarte mit Schnitzel, Pfandln, Broten, Mehlspeisen, Kaffee und Getränken.“ Größere Gruppen sollen sich aber bitte anmelden.

Eine echte Herausforderung war auch immer die Fahrt zur Hütte, denn die Zufahrt ist eine Belastung für jedes Auto, weshalb fast alle Gäste zu Fuß kommen: „Die Straße zu uns war immer schlecht. Am Anfang fuhr ich Käfer, der hat das alles ausgehalten, und später bin ich auf Geländewagen umgestiegen.“ Was Fritzi Müllner an ihrem Job liebt: „Die Hütte, die Ruhe, die Leute und die Steinböcke, die oft auf meiner Wiese vorbeikommen. Manchmal sind es 15 oder 16 Tiere auf einmal.“ Ihr Resümee: „Manchmal ist jeder Tisch voll, dann wieder kommt überhaupt keiner. Die Hütte war nie ein Geschäft, sie ist ein Hobby.“ Nachsatz: „Aber das Reizklima da heroben hält mich jung!“