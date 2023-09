Bei hochsommerlichen Temperaturen gaben sich ORF-NÖ-Moderatorin Pia Winkler-Seiser und Landwirt Dominik Winkler auf der Ulme in Lichtenwörth das „Ja-Wort“. „Es war alles perfekt an diesem Tag“, freute sich die Braut. Nach der Hochzeit im Wald und der anschließenden Party gab's für das Paar zahlreiche Geschenke: Unter anderem viele Bäume (Apfel, Feige, Olive und mehr), die jetzt im gemeinsamen Garten in Lichtenwörth Platz finden werden.