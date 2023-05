Das Neustädter Stadtheim begrüßte den Frühling mit einem Fest

Nach einer dreijährigen pandemiebedingten Pause und dem erfolgreichen Abschluss des Neubaus war es endlich wieder an der Zeit, gemeinsam zu feiern und das Leben zu genießen. „Es war uns ein großes Anliegen, nach so langer Zeit endlich wieder ein großes Fest für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, ihre Angehörigen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Freunde des Stadtheims zu veranstalten“, so der Leiter des Stadtheims, Lukas Pohl.

Im Zuge der feierlichen Eröffnung bedankten sich der Institutsdirektor des Haus der Barmherzigkeit Christoph Gisinger, Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP) bei den Mitarbeitern des Pflegeheims für ihren täglichen Einsatz bei ihrer wichtigen Arbeit. In ihren Wortspenden unterstrichen sie die Bedeutung des modernen Pflegeheims als eine wichtige Einrichtung in der Stadt und der gesamten Region.

Auch wenn der Regen der geplanten Eröffnung des neu angelegten Gartens einen Strich durch die Rechnung machte, war die Feier ein voller Erfolg. Der Höhepunkt des Festes war zweifellos die Live-Musik von Tim und Peer, die für eine fröhliche Atmosphäre sorgten, während der Duft von Grillhendl und Fassbier die Sinne der Gäste verwöhnte. Es gab auch einen Zuckerwattewagen, an dem man sich eine süße Leckerei gönnen konnte.

Das Rahmenprogramm bestand aus zahlreichen Aktivitäten, darunter auch eine Fotobox für so manch lustigen Schnappschuss. Zudem hatten Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtheims ihre selbst gemalten Bilder im Seminarraum und in der Cafeteria ausgestellt, wodurch eine kleine Vernissage entstand. Die Besucherinnen und Besucher hatten nicht nur die Möglichkeit, die künstlerischen Werke zu bewundern und die Kreativität der Bewohnerinnen und Bewohner zu würdigen, sondern diese auch gegen eine Spende zur Unterstützung der Aktivitäten im Rahmen der Seniorenbetreuung zu ersteigern.

„Wir sind sehr stolz darauf, zu welchen künstlerischen Höchstleistungen unser Team der Seniorenbetreuung unsere Bewohnerinnen und Bewohner inspiriert. Die Vernissage macht sehr gut deutlich, welche Talente oft unentdeckt in uns allen schlummern“, zeigte sich Pohl begeistert.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.