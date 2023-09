Am 8. Oktober findet im Ortsteil Obereck die Segnung des neuen Feuerwehrhauses und Dorfzentrums statt. Die Bauarbeiten hatten mit dem Spatenstich im April 2020 begonnen. Die örtliche Feuerwehr und der Dorferneuerungsverein arbeiteten jetzt dreieinhalb Jahre lang Hand in Hand an ihrem gemeinsamen Gebäude.