Feierlichkeiten Jubiläumsfest in Felixdorf: I woar dabei, 200 Joahr!

Lesezeit: 2 Min DD Doris Damböck

M it 1.000 Gästen wurde das Jubiläum in einem großem Zelt am Sportplatz gefeiert. 1.000 Gratis-Würstel wurden ausgegeben.